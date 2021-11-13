تفشي جديد لفيروس شديد العدوى في اليابان

كشفت السلطات اليابانية عن اكتشاف ظهور نقطة جديدة لتفشي فيروسي مقلق ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت التقارير إن التفشي المرضي الجديد هو لإنفلونزا الطيور في محافظة كاجوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاجوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.
وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاجوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.
ويعد هذا ثاني تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.
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