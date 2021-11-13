طريقة عمل فطائر الجلاش بكل تكاتها

فطائر الجلاش اللذيذة هو تعد من الأطباق الجانبية على السفرة وتعد سهلة لانها فطائر محشية بدون عجن ولها مذاق شهي جداً ولذيذ محبوبة لدى الكبار والصغار. ويمكن تناولها فطائر حادقة فنقوم بحشوها ب مكونات حادقة كحشوة الجبن والزيتون أو حشوة اللحمة وأيضاً حشوة الفراخ ويمكن تناولها فطائر حلو فنقوم نحشوها ب مكونات حلو كحشوة الكاسترد أو المهلبية أو النوتيلا وسوف نتناول الأن فطائر الجلاش حلو وحادق. مكونات فطائر الجلاش: كيلو جلاش.

مشكل جبن(موتزاريلا وشيدر ورومي).

فلفل الوان مقطع.

زيتون مقطع شرائح.

بسطرمة.

نصف كوب سمنة.

علبة قشطة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

طريقة عمل فطائر الجلاش اللذيذة: نجهز حشوة فطائر الجلاش نضع كلاً من(مشكل الجبن والزيتون المقطع والبسطرمة والفلفل الألوان). نجهز الخليط الذي ندهن به الجلاش نخلط كلاً من ( القشطة والزبادي والسمنة والبيكينج بودر). نقوم بفرد ورقة جلاش وندهنها بالخليط السابق ثم نضع في منتصف ورقة الجلاش الحشوة المجهزة ونطبق الجلاش علي شكل مربع. نكرر هذة الخطوة في كل كمية الجلاش. في صينية على النار ندهنها زيت ونحمر فطائر الجلاش. نتركها على نار هادئة حتى تاخد لون ذهبي ونقلبها على الوجة الأخر ياخد لون ايضاً. فطائر الجلاش الحلو: كيلو جلاش.

نصف كوب سمنة.

علبة زبادي.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

3 معالق كبيرة كاسترد.

3 معالق سكر.

نصف لتر لبن.

مكسرات(حسب الرغبة)

زبيب وجوز هند ناعم

سكر بودرة للتزين. طريقة تحضير فطائر الجلاش الحلو: نجهز الخليط لدهن الجلاش نضع(السمنه مع الزبادي مع القشطة والبيكينج بودر) نقلبهم حتى يتجانس الخليط. نجهز الكاسترد في وعاء نقلب الكاسترد مع اللبن والسكر علي البارد ثم نضعه علي النار ونقلب حتى يصبح الكاسترد ثقيل. نفرد ورقة الجلاش وندهنها بالخليط السابق ثم نضع الكاسترد في وسط ورقة الجلاش وعليه المكسرات والزبيب وجوز الهند الناعم. نطبق ورقة الجلاش على الكاسترد وباقي الإضافات على شكل مربع. نكرر نفس الخطوة في كل كمية الجلاش. في صينية علي النار نضع زيت ونحمر الجلاش حتى يأخد لون ذهبي ثم نقلب علي الوجة الأخر. في طبق التقديم نزين فطائر الجلاش الحلو برشة سكر بودرة عليه. مكونات فطائر الجلاش:طريقة عمل فطائر الجلاش اللذيذة:فطائر الجلاش الحلو:طريقة تحضير فطائر الجلاش الحلو: وسوف نتناول حشوات أخرى لفطائر الجلاش. حشوة المهلبية اللذيذة: ٢ ونصف كوب حليب.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ونصف ملعقة نشأ.

مكسرات.

زبيب وجوز هند ناعم. تجهيز حشوة المهلبية: نقلب على البارد اللبن مع السكر والنشأ. نرفع اللبن بالنشأ على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل.

نتركة ١٠ دقائق يبرد ثم نستخدمة في الحشو ونضع فوقة مكسرات وزبيب وجوز هند ناعم. نتزين فطائر الجلاش بالمهلبية برشة سكر بودرة ومكسرات وقت التقديم. فطائر الجلاش بحشوة الفراخ: نصف كيلو دجاج مقطع صغير.

بصلة متوسطة الحجم

فلفل رومي ألوان.

مشكل جبن.

زيتون مقطع.

فص ثوم.

ملح.

فلفل أسمر.

بهارات فراخ.

زبدة.

قشطة.

زيت. تحضير فطائر الجلاش بالفراخ : في وعاء على النار نضع الزيت وننزل بقطع الفراخ ثم البصل المتقطع وفص الثوم المفروم. نقلب المكونات على النار ونضيف البهارات والفلفل الألوان. نفرد ورقة الجلاش وندهنها ب الزبدة والقشطة ونضع الفراخ ومشكل الجبن والزيتون ونغلق ورقة الجلاش عليها على شكل مربع. في صينية على النار مدهونة زيت نضع فطائر الجلاش حتى تأخد لون ذهبي علي الوجهين. حشوة المهلبية اللذيذة:تجهيز حشوة المهلبية:فطائر الجلاش بحشوة الفراخ:تحضير فطائر الجلاش بالفراخ : الوسوم

فطائر الجلاش اللذيذة هو تعد من الأطباق الجانبية على السفرة وتعد سهلة لانها فطائر محشية بدون عجن ولها مذاق شهي جداً ولذيذ محبوبة لدى الكبار والصغار. ويمكن تناولها فطائر حادقة فنقوم بحشوها ب مكونات حادقة كحشوة الجبن والزيتون أو حشوة اللحمة وأيضاً حشوة الفراخ ويمكن تناولها فطائر حلو فنقوم نحشوها ب مكونات حلو كحشوة الكاسترد أو المهلبية أو النوتيلا وسوف نتناول الأن فطائر الجلاش حلو وحادق. مكونات فطائر الجلاش: كيلو جلاش.

مشكل جبن(موتزاريلا وشيدر ورومي).

فلفل الوان مقطع.

زيتون مقطع شرائح.

بسطرمة.

نصف كوب سمنة.

علبة قشطة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

طريقة عمل فطائر الجلاش اللذيذة: نجهز حشوة فطائر الجلاش نضع كلاً من(مشكل الجبن والزيتون المقطع والبسطرمة والفلفل الألوان). نجهز الخليط الذي ندهن به الجلاش نخلط كلاً من ( القشطة والزبادي والسمنة والبيكينج بودر). نقوم بفرد ورقة جلاش وندهنها بالخليط السابق ثم نضع في منتصف ورقة الجلاش الحشوة المجهزة ونطبق الجلاش علي شكل مربع. نكرر هذة الخطوة في كل كمية الجلاش. في صينية على النار ندهنها زيت ونحمر فطائر الجلاش. نتركها على نار هادئة حتى تاخد لون ذهبي ونقلبها على الوجة الأخر ياخد لون ايضاً. فطائر الجلاش الحلو: كيلو جلاش.

نصف كوب سمنة.

علبة زبادي.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

3 معالق كبيرة كاسترد.

3 معالق سكر.

نصف لتر لبن.

مكسرات(حسب الرغبة)

زبيب وجوز هند ناعم

سكر بودرة للتزين. طريقة تحضير فطائر الجلاش الحلو: نجهز الخليط لدهن الجلاش نضع(السمنه مع الزبادي مع القشطة والبيكينج بودر) نقلبهم حتى يتجانس الخليط. نجهز الكاسترد في وعاء نقلب الكاسترد مع اللبن والسكر علي البارد ثم نضعه علي النار ونقلب حتى يصبح الكاسترد ثقيل. نفرد ورقة الجلاش وندهنها بالخليط السابق ثم نضع الكاسترد في وسط ورقة الجلاش وعليه المكسرات والزبيب وجوز الهند الناعم. نطبق ورقة الجلاش على الكاسترد وباقي الإضافات على شكل مربع. نكرر نفس الخطوة في كل كمية الجلاش. في صينية علي النار نضع زيت ونحمر الجلاش حتى يأخد لون ذهبي ثم نقلب علي الوجة الأخر. في طبق التقديم نزين فطائر الجلاش الحلو برشة سكر بودرة عليه. مكونات فطائر الجلاش:طريقة عمل فطائر الجلاش اللذيذة:فطائر الجلاش الحلو:طريقة تحضير فطائر الجلاش الحلو: وسوف نتناول حشوات أخرى لفطائر الجلاش. حشوة المهلبية اللذيذة: ٢ ونصف كوب حليب.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ونصف ملعقة نشأ.

مكسرات.

زبيب وجوز هند ناعم. تجهيز حشوة المهلبية: نقلب على البارد اللبن مع السكر والنشأ. نرفع اللبن بالنشأ على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل.

نتركة ١٠ دقائق يبرد ثم نستخدمة في الحشو ونضع فوقة مكسرات وزبيب وجوز هند ناعم. نتزين فطائر الجلاش بالمهلبية برشة سكر بودرة ومكسرات وقت التقديم. فطائر الجلاش بحشوة الفراخ: نصف كيلو دجاج مقطع صغير.

بصلة متوسطة الحجم

فلفل رومي ألوان.

مشكل جبن.

زيتون مقطع.

فص ثوم.

ملح.

فلفل أسمر.

بهارات فراخ.

زبدة.

قشطة.

زيت. تحضير فطائر الجلاش بالفراخ : في وعاء على النار نضع الزيت وننزل بقطع الفراخ ثم البصل المتقطع وفص الثوم المفروم. نقلب المكونات على النار ونضيف البهارات والفلفل الألوان. نفرد ورقة الجلاش وندهنها ب الزبدة والقشطة ونضع الفراخ ومشكل الجبن والزيتون ونغلق ورقة الجلاش عليها على شكل مربع. في صينية على النار مدهونة زيت نضع فطائر الجلاش حتى تأخد لون ذهبي علي الوجهين. حشوة المهلبية اللذيذة:تجهيز حشوة المهلبية:فطائر الجلاش بحشوة الفراخ:تحضير فطائر الجلاش بالفراخ :

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