الكويت تموّل مشاريع في الأردن بـ80 مليون دولار

دوت الخليج :- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، اتفاقيتي منحة وقرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 20 مليون دولار، وقرضا بقيمة 60 مليون دولار.

المنحة تشمل استكمال مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة واستحداث أقسام جديدة في مستشفى البشير ومشروع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة للاجئين السوريين، وقرض مقداره 18.2 مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل 60 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المدير العام للصندوق مروان الغانم، حيث تساهم المنحة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى الصحة الجيدة والرفاه وكذلك تحقيق الهدف السابع عشر الذي يسعى إلى “تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

ويحقق القرض الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة، والهدف التاسع الخاص بإقامة بنى تحتية جيدة النوعية ومستدامة، وكذلك تحقيق الهدف السابع عشر الذي يسعى إلى «تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القرض إلى دعم اقتصاد الأردن وتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في معالجة أزمة عدم إستقرار منظومة توفير الطاقة الأولية التي تعاني منها البلاد، وذلك من خلال إستيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة إنقطاع المصادر الأخرى، وذلك بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، كما يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الإقتصادية.

ويتكون مشروع القرض من إعادة تأهيل رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال وعمل التعديلات اللازمة عليه، وبناء محطة تغييز شاطئية لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية على أرض بمساحة مناسبة تم تخصيصها للمشروع ضمن ميناء العقبة، وربط المحطة بخط أنابيب لنقل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

تهدف المنحة إلى الإسهام في دعم المملكة الأردنية الهاشمية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين إذ قام الصندوق الكويتي بالمساهمة في 3 منح سابقة نيابة عن دولة الكويت للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية إذ تختص هذه المنحة الرابعة بالاستجابة الصحية من حيث إعادة تأهيل مستشفى الملك المؤسس واستحداث أقسام طبية في مستشفيات أخرى.

المنحة المذكورة تأتي ضمن التزامات دولة الكويت في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل (12- 14 آذار/مارس 2019؛ بمبلغ 300 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وفي إطار هذه المبادرة وكجزء من تعهد دولة الكويت، كانت حصة الصندوق الكويتي منها 127.5 مليون دولار.

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الـ 29 الذي يقدمه الصندوق للأردن، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى الأردن 28 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 191.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 651 مليون دولار، سحب منها 170.6 مليون دينار كويتي، وسدد منها نحو 91.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 55% من إجمالي المسحوب كما في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقدم الصندوق 3 معونات فنية و4 منح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليون دينار كويتي سحب منها حوالي 3.1 مليون دينار كويتي، كما قدمت حكومة دولة الكويت منحة واحدة، في إطار برنامج الدعم المقدم من دول مجلس التعاون، بقيمة 1,250 مليون دولار.