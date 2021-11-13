الخارجية الأمريكية: استمرار المهام العسكرية فى سوريا حتى القضاء على داعش

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية، أن استمرار المهمة العسكرية يرجع إلى أن الجماعات الإرهابية مثل (داعش) فى سوريا تهدد الأمن القومى الأمريكى والشعب السورى بشكل مباشر. وكان نائب المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين قد أعلن - فى اجتماع مع قادة "المجلس الوطنى الكردى" المعارض يوم الأربعاء الماضى - أن الجيش الأمريكى سيستمر بالوجود العسكرى فى شمال شرقى سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة "داعش" وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.

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