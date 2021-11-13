مستشار الكاظمى: العراق فى 2022 سيكون خاليا من الضائقات المالية 

جدة - نرمين السيد - أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقى، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجى للبلاد إلى 20 مليار دولار، مؤكدا أن عام 2022 سيكون العراق خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.





وأوضح صالح حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الدين الداخلى ما زال هو الأكبر فى الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجى ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا فى إطار النظام المالى الحكومى حصرياً، وليس له صلة بالجمهور.

وأضاف أن العراق فى تعافٍ وسيعيش حتماً فى عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً، مبيناً أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالى الحالى للنفط ولوحدها فقط ستدر إيرادا سنويا مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقى إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا.

وأشار صالح إلى أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلى الإجمالى.