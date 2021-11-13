مقتل شرطيين إثر انفجار قنبلة شمال باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن قائد شرطة المقاطعة عبد الصمد خان، قوله: إن "الانفجار وقع عندما كان الشرطيان فى مهمة أمنية؛ حيث قام مسلحون مجهولون بتفجير القنبلة عن بعد"، مشيرا إلى أن عمليات البحث جارية عن منفذى الهجوم.

ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.