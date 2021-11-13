سفير مصر فى كوناكرى يلتقى كبار المسئولين بالحكومة الانتقالية فى غينيا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير تامر كمال المليجى، سفير جمهورية مصر العربية فى كوناكرى، بعدد من كبار المسئولين بالحكومة الانتقالية فى جمهورية غينيا، حيث عقد لقاءات مع كل من الدكتور محمد بيافوجى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، واللواء أبوبكر صديقى كمارا وزير الدفاع، والدكتور موريساندا كوياتى وزير الخارجية.





وأعرب رئيس الوزراء الغينى عن تطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يعكس مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتاريخية المصرية الغينية، مشيدًا بالدعم الذى قدمته وتقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة فى مختلف المجالات، والتى أسهمت فى تأهيل العديد من الكوادر الغينية فى مختلف المجالات، فضلاً عن تطلعه لمساهمة القطاع الخاص المصرى والشركات المصرية فى تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الغينى، معربًا عن إعجابه بما حققته مصر من قفزات تنموية فى الفترة الأخيرة جعلتها محط أنظار كافة أشقائها الأفارقة، باعتبارها نموذجًا يحتذى به.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الغينى على عمق علاقات التعاون العسكرى بين بلاده ومصر، والتى ترجع إلى ستينيات القرن الماضى، مٌثنيًا على الدور المصرى فى توفير الدعم للقوات المسلحة الغينية، الأمر الذى يعد محل تقدير من مختلف أفرع القوات المسلحة الغينية.

كما أعرب وزير الخارجية الغينى عن اهتمام بلاده بالتنسيق المستمر مع مصر فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على عزم غينيا مواصلة الالتزام بهذا التنسيق الوثيق فى المحافل الإقليمية والدولية.



ومن جانبه، هنأ السفير تامر المليجى المسئولين الغينيين على توليهم مهام مناصبهم، مؤكدًا أن مصر لا تألو جهدًا فى دعم أشقائها فى إفريقيا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة مع غينيا، ومشيرًا إلى عزم مصر استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا فى شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك إيمانًا منها بأهمية علاقاتها بالدول الإفريقية وبالعمل الإفريقى المشترك.