طالبان تقرر حظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية

جدة - نرمين السيد - وجهت "لجنة التطهير" التابعة لحكومة طالبان فى أفغانستان، اليوم السبت، مسؤوليها بحظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية، محذرة من أن المسؤولين المخالفين للقرار سيتم إحالتهم للعدالة.





وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، كان أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعًا أمس الجمعة، فى البرلمان الأفغانى، مؤكدين على أن تبنى قوات طالبان للسلوك الجيد أمر حيوى، وأن العشرات ممن أساءوا معاملة الناس تعرضوا للعقاب.

كما حذر أعضاء اللجنة من أن هؤلاء الذين ينتحلون صفة منتسبى طالبان ويزعجون الناس، سيتم تحديد هوياتهم ومعاقبتهم.

وقررت اللجنة حظر المحاكم التعسفية فى مختلف أنحاء البلاد، مطالبة أفراد حركة طالبان باتخاذ إجراء ضد من يفعلون ذلك، محذرة من أنه لن يتم السماح لأحد بالإساءة أو ضرب أفراد الأمن السابقين، وسيتم إحالة الجناة إلى المحاكمة.

يذكر أن "لجنة التطهير" المشار إليها تهدف إلى تحسين صورة طالبان، وتحديد هويات من يسيئون معاملة الناس ولا يلتزمون بالقواعد، علاوة على أن الحركة المتشددة تستعد لتشكيل 5 لجان فرعية، وسيتم تفعيلها قريبًا فى جميع الولايات الأفغانية.