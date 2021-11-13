فلاديمير بوتين: مناورات أمريكا في البحر الأسود يمثل تحدي خطير لنا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إجراء الولايات المتحدة مناورات غير مقررة باستخدام الطيران الاستراتيجي في البحر الأسود يمثل تحديا خطيرا، لافتا إلى أنه رفض اقتراح إجراء موسكو مناورات مضادة في المنطقة.
قال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو الآن مناورات غير مقررة - وبودي التشديد على أنها غير مقررة - في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".
ولفت الرئيس إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".
وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.
وأشار الرئيس إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكريا"، مشددا على بطلان هذه الادعاءات.
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