اصدار جواز سفر للأيتام الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه شروط وخطوات الوصول للخدمه

اصدار جواز سفر للأيتام من اهم واحدث الخدمات التي تم إطلاقها حديثا من ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها المنصة. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا عن عده خدمات إلكترونية جديده والتي يمكن الحصول عليها من ابشر أيضا. ومن اهم هذه الخدمات الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن خدمه إذن إصلاح المركبة عبر ابشر الكترونيا ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة إليكم بالتفصيل ومعرفه جميع الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

اصدار جواز سفر للأيتام

أعلنت المنصة عن الخدمة الجديدة والتي تمكن الفرد الحاضن من اصدار جواز سفر للأيتام الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمنصة. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة أيضا وهم المواطنين السعوديين الجنسية ولكن يجب توافر حسابات شخصيه بمنصة ابشر.وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة.

شروط خدمات الجوازات للأسر الحاضنة

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب توافر عنوان وطني مسجل في البريد السعودي لاستلام الجواز عليه.

إذا كان عمر المستفيد اقل من 21 عام يمكن اصدار صلاحيه للجواز 5 سنوات.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت وتسديد رسوم الخدمة أيضا.

يجب تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة السعودية.

أن لا يكون للمستفيد جواز تم إصدارة سابقا.

خطوات اصدار جواز

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه اصدار جواز سفر للأيتام الكترونيا عبر المنصة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: