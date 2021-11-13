إذن إصلاح المركبة عبر ابشر ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات

إذن إصلاح المركبة عبر ابشر من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إصدارها من قبل المملكة في الشهر الحالي. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المملكة حديثا ومن ضمن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها حديثا علي منصة ابشر. والتي من أهمها تجديد الهوية الوطنية من ابشر الكترونيا ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن خدمات الجوازات للأسر الحاضنة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشرط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة إليكم بالتفصيل ومعرفه جميع شروطها التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

إذن إصلاح المركبة عبر ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة الجديدة والتي تمكن المواطنين من التقديم للحصول علي خطاب لإصلاح المركبات الخاصة بهم الكترونيا وذلك بدون الحاجة إلي الذهاب إلي القطاع. كما أشارت المنصة أيضا انه يجب علي المستفيدين من امتلاك حسابات ابشر مسجله ومفعله لهم. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط الحصول علي إذن أصلاح للمركبه

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

أن لا يكون المستفيد مطلوب لدي النظام العام.

يجب أن لا تكون المركبة أيضا لها تعاميم مثل السرقة أو مطلوبه لنقل ملكيه.

فتره التقديم للحصول علي الأذن يكون بعد الحادث ب 90 يوم.

يمكن للمستفيد اصدار اكثر من أدن إذا كانت كل ورقه مرتبطه بحادثه مختلفه.

خطوات الحصول علي أذن أصلاح

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي إذن إصلاح المركبة عبر ابشر الكترونيا من المنصة. والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: