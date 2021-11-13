ابنة رئيس الفلبين تترشح لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت كريستينا جارسيا فراسكو، المتحدثة باسم سارة دوتيرتى كاربيو، البالغة 43 عامًا، إن ابنة الرئيس ترشحت لخوض الانتخابات على المنصب كبديل بعد انسحاب المرشحة الأصلية لحزبها.
وترشحت سارة دوتيرى على منصب نائب الرئيس لنفس الحزب السياسى الذى ينتمى له فرديناند ماركوس جونيور، ابن الرئيس الفلبينى الراحل، وترشح فى الانتخابات لمنصب الرئيس.
وبحسب الوكالة، كان قرار ترشح ابنة رئيس الفلبين لخوض الانتخابات على هذا المنصب مفاجأة، بعدما تصدرت استطلاعات الرأى طيلة العام الحالى كأفضل المرشحين للرئاسة.
وكان والدها الرئيس الحالى، أعلن فى الشهر الماضى أنه سيعتزل السياسة، إذ يحظر الدستور على الرئيس البالغ من العمر 76 عامًا، السعى للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات.
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