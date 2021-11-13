وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره العمانى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك فى المجالات كافة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.





كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت، عمق العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان وحرص قيادات البلدين على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك فى المجالات كافة. من جانبه، وجه الوزير العمانى التهنئة إلى نظيره الإماراتى، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023.

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