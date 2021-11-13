ليبيا تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تعليمات عاجلة بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية الاحترازية، لضمان سلامة وعودة المواطنين الليبيين فى إثيوبيا إلى أرض ليبيا بسلام.





وفى بيان لها، اليوم السبت، أشارت الخارجية الليبية إلى أن السفارة الليبية فى إثيوبيا اتخذت إجراءات استباقية نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التى تمر بها إثيوبيا، خصوصًا فى المناطق الشمالية، والتى تسببت فى حالة من القلق لدى السلطات الليبية بشأن وحدة الأراضى الإثيوبية.

وأكد بيان الخارجية الليبية على أن إجراءاتها تأتى حرصًا على سلامة مواطنيها المقيمين فى الأراضى الإثيوبية، والعاملين فى السفارة الليبية بالعاصمة أديس أبابا.

وتابع البيان: "أن وكيل الشؤون السياسية فى الوزارة قرر العمل على وجه السرعة لإجلاء الرعايا الليبيين، وتقليص عدد العاملين بالسفارة إلى الحد الأدنى، مع توفير طائرة خاصة لإخلاء بقية طاقم السفارة فى الحالات الطارئة".