وفى بيان لها، اليوم السبت، أشارت الخارجية الليبية إلى أن السفارة الليبية فى إثيوبيا اتخذت إجراءات استباقية نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التى تمر بها إثيوبيا، خصوصًا فى المناطق الشمالية، والتى تسببت فى حالة من القلق لدى السلطات الليبية بشأن وحدة الأراضى الإثيوبية.
وأكد بيان الخارجية الليبية على أن إجراءاتها تأتى حرصًا على سلامة مواطنيها المقيمين فى الأراضى الإثيوبية، والعاملين فى السفارة الليبية بالعاصمة أديس أبابا.
وتابع البيان: "أن وكيل الشؤون السياسية فى الوزارة قرر العمل على وجه السرعة لإجلاء الرعايا الليبيين، وتقليص عدد العاملين بالسفارة إلى الحد الأدنى، مع توفير طائرة خاصة لإخلاء بقية طاقم السفارة فى الحالات الطارئة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها من إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.