بوتين: لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة بين بولندا وبيلاروس

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع شبكة "فيستى" الروسية الرسمية، قال بوتين: "أريد أن يعرف الجميع أن لا علاقة لنا بها".
وتأتى تصريحات الرئيس الروسى بعدما وجهت بولندا وجهات غربية أخرى، أصابع الاتهام إلى موسكو بشأن العمل مع مينسك على ترتيب إرسال آلاف المهاجرين إلى المنطقة الحدودية التى تصل إلى أوروبا.
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