” أريبليفير” أول عقار روسي بالحقن الوريدي ضد كورونا تعرف على التفاصيل

كشفت وزارة الصحة الروسية عن بدء طرح أول عقار روسي بالحقن الوريدي ضد كورونا الأمر الذي انتظره الكثير حول العالم منذ بدء تلك الجائحة في الانتشار، وأوضحت السلطات الروسية أن عقار ” أريبليفير” يًعد أول عقار يُصنع عالمياً ضد كوفيد 19 عقب اللقاحات التي تم تدولها في نهاية عام 2020، الجدير بالذكر أن العقار الجديد يتم إعطاءه للمصابين من خلال الوريد، وأكدت المصادر الخاصة أن العقار سيتم توريده إلى شتي المستشفيات بالعالم في نهاية العام الجاري 2021، وإليكم باقي تفاصيل الخبر عبر السطور القادمة.

” أريبليفير” أول عقار روسي بالحقن الوريدي ضد كورونا

نجحت شركة بروميد الروسية الخاصة بتصنيع العقارات في إنتاج أول عقار روسي بالحقن الوريدي ضد كورونا ” أريبليفير” هذا الأمر بالطبع سيؤثر بشكل كبير على المصابين بالفيروس الجديد، لأنه يُعتبر العقار الرسمي في مواجهة كورونا، في ذات السياق أعلنت الشركة المنتجة للعقار الجديد في بيان رسمي لها أن العقار سيتم العمل به بشكل رسمي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تسجيله داخل السجل الخاص بالمواد العقارية الروسية في 12 نوفمبر 2021، كما أنه تم السماح بدخوله للسوق المحلي الروسي لمدة خمس أعوام قادمة.

الجدير بالذكر أن العقار الروسي الجديد تم تصنيعه داخل مدينة سارانسك بدولة روسيا، وبشكل خاص في مصنع بيوخيميك في عام 2020، وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنه تم رفع حجم ال‘نتاج الخاص بعقار أريبليفير حتى مليون وحدة بشكل شهري.

ارتفاع إجمالي إصابات كوفيد 19 عالميا إلى 253 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الحالات الذي تم إصابتهم بالفيروس الجديد منذ ظهوره في مختلف الدول وصل إلى 253 مليون حالة، منهم 229 حالة تم شفائهم من تلك الفيروس، ونظراً لتواجد اللقاحات وانتشارها بشكل كبير سعد هذا الأمر في تقليل عدد الإصابات في العالم خلال الفترات الحالية، ولكن هل سيؤثر العقار الروسي الجديد على أعداد الإصابات العالمية بالإيجاب أم بالسلب؟ هذا السؤال بالطبع سنتعرف على إجابته بعد أن يتم تداول العقار في الأسواق العالمية للدواء، والذي من المقرر أن يتم العمل به في مواجهة الجائحة بدءًا من 2022.