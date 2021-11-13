رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ليبيا برقم المقعد مباشراٌ

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن من قبل أكثر من 107 ألف طالب وطالبة في مختلف المدن الليبية، الذين أدوا أمتحانات الشهادة الثانوية العامة وسط إجراءات وقائية لم تشهدها وزارة التربية من قبل، وكان السيد أحمد مسعود / مدير المركز الوطني للامتحانات، قد صرح أن موعد النتيجة قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 5 من شهر ديسمبر المقبل، وأن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز التصحيح والمراجعات النهائية في أسرع وقت ممكن، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتيجة وخطوات الاستعلام الإلكترونية، خدمة لمتابعينا من موقعكم ثقفني لأبنائنا الطلبة في مختلف المدن الليبية فتابعونا.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول المباشر على رابط منظومة الامتحانات الليبية.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية العامة الليبية 2021.

تسجيل بيانات الطالب بدقة من الاسم ورقم المقعد.

الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح ودرجات.

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبيةرابط منظومة الامتحانات الليبية 2021

تعمل الحكومة الليبية المؤقتة على التحول الرقمي في التعليم، وجعل كافة مراحل التعليم تتم بصورة إلكترونية، بداية من التعرف على رقم الجلوس لامتحان الثانوية العامة ومروراً بالاستعلام الإلكتروني عن النتائج، خوفاً على الطلبة من الإصابة بكوفيد 19 المنتشر في العالم منذ عام 2020 وحتى الآن، لذا أطلقت الموقع الرسمي الجديد للوزارة ورابط المنظومة الليبية للنتائج، وتعمل على أطلاق أكثر من منصة للتعلم عن بعد في ظل التحول الرقمي في كل المجالات.

المدارس التي تم بها الامتحان الخاص بالشهادة الثانوية بلغ 1601 مدرسة في عموم البلاد.

القاعات التي عقدت بها الامتحانات بلغ عدد 7482 قاعة تم تجهيزها وتعقيمها ضد الفيروس.

الطلاب الذين أدوا الامتحانات في البلاد بلغ 107 ألف 126 طالب وطالبة.

طلاب القسم العلمي في الثانوية الليبية 2021 بلغ 81 ألف 330 طالب وطالبة.

طلاب القسم الأدبي الذين أدوا الامتحانات بلغ 25 ألف 437 طالب وطالبة.

عدد الطلاب في القسم الديني بالثانوية الليبية يبلغ 359 طالب وطالبة.

موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمي