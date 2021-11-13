أخبار اليمن : الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية بمأرب

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الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية بمأرب

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء الجوبة محافظة مأرب. الدفاعات الجوية تُسْقط طائرة تجسسية بمأربأسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء الجوبة محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية مسلحة نوع سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع بسلاح مناسب. وأشار إلى أن إسقاط الطائرة، جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة .. مبيناً أنه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا. يذكر أن هذه الطائرة هي السادسة من الطراز ذاته التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري

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