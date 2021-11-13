"انتقام كروي".. ما علاقة "المرآة" بمباراة أميركا والمكسيك؟

في واحدة من اللقطات المحببة لقلوب محبي "الساحرة المستديرة"، شهدت مباراة الولايات المتحدة والمكسيك، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 عن أميركا الشمالية، "انتقام كروي" خاص كان بطله اللاعب الأميركي كريستيان بوليسيتش، فما القصة؟

في تصريحات إعلامية، قال حارس مرمى المنتخب المكسيكي، غييرمو أوتشوا، قبل المباراة: "المكسيك هي المرآة التي يريدون في الولايات المتحدة أن يروا أنفسهم فيها، ويتأملوا وما يريدون نسخه". وتسببت هذه التصريحات في غضب الجمهور الأميركي.

لكن خلال المباراة، نجح "بوليسيتش" بعد أقل من 5 دقائق من إشراكه كبديل، في إحراز هدف التقدم لأميركا في اللقاء الذي انتهى بفوزها بثنائية نظيفة.

واحتفل بوليسيتش بالهدف بقميص مكتوب عليه "أنا الرجل في المرآة" ردًا على تصريحات الحارس المكسيكي، أوتشو، لتحظى هذه اللقطة بإعجاب وإشادة جمهور "التواصل الاجتماعي"؛ وتتحول إلى "ترند"، خلال الساعات الأخيرة.

وعقب هذه المباراة، تشاركا منتخبا المكسيك وأميركا صدارة مجموعتهما برصيد 14 نقطة لكل فريق.