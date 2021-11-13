ميركل تحث من لم يتلقوا لقاح كوفيد لإعادة النظر في موقفهم

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، السكان الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19 على إعادة النظر في موقفهم من اللقاحات.

ويأتي ذلك وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تواتر الإصابات خلال أسبوع إلى أعلى مستوى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقالت المستشارة الألمانية في رسالتها المصورة الأسبوعية "تنتظرنا أسابيع صعبة، وبإمكانكم أن تروا أني قلقة للغاية... على وجه الاستعجال، أطلب راجية من كل من لم يتلق التطعيم إلى الآن أن يغير موقفه"، وفقا لرويترز.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، أن معدل تواتر الإصابات في سبعة أيام في ألمانيا، وهو عدد المصابين من بين كل 100 ألف على مدى الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 277.4.

وكان أكبر من الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الموجة الثالثة من الجائحة في ديسمبر الماضي 197.6.

وستجتمع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الستة عشر في الأسبوع المقبل لمناقشة تشديد الإجراءات رغم أن الأحزاب الثلاثة التي تجري مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة وافقت على إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ بدء الجائحة يوم 25 نوفمبر كما هو مقرر.

وقالت ميركل "مما ساعدنا دائما أن حكومات الولايات والحكومة الاتحادية عملت معا للالتزام بتوحيد القواعد" المعمول بها.

ومرة أخرى، صارت أوروبا بؤرة المرض في العالم، وهو ما دفع بعض الحكومات لبحث إعادة فرض الإغلاق العام الذي لا يلقى قبولا جماهيريا وذلك مع اقتراب عيد الميلاد وهو ما أثار أيضا الجدل بشأن ما إذا كانت اللقاحات وحدها كافية لترويض كوفيد-19.