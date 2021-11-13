القضاء الهندى يطالب بإجراءات سريعة لمكافحة تلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "NDTV" الهندية، اليوم السبت، فقد طالبت المحكمة العليا سلطات مقاطعة دلهى الوطنية بمعلومات حول الإجراءت التى تنوى اتخاذها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تشمل هذه المقاطعة العاصمة نيودلهى، وحكومات ولايات أوتر براديش، وهاريانا، وبنجاب.
وحسبما ذكرت التقارير الهندية، فقد تقدم الطالب أديتيا دوبى، 17 عامًا، بالتماس حول أزمة التلوث إلى المحكمة العليا، محذرًا من المعاملة السيئة وعدم التزام السلطات باتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط مؤشر جودة الهواء بلغ 471 نقطة فى دلهى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، محذرًا من أن هذا المؤشر لا ينخفض فى العاصمة الهندية إلى ما دون الـ 400 نقطة منذ 5 نوفمبر الجارى، وهو مستوى تلوث شديد الخطورة.
يذكر أن مؤشر جودة الهواء يترواح بين صفر إلى 50 نقطة فقط، وفى حال تراوح المؤشر بين 151 و200 نقطة يعتبر الهواء ملوثا بشكل معتدل، وبين 201 و300 نقطة يكون ملوثا للغاية، وأكثر من 300 - ملوثا بشكل خطير.
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