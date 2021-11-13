سوريا: وفاة طفل فى مخيم الركبان بسبب نقص الغذاء والدواء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا"، اليوم، قالت مصادر محلية إنه "نتيجة الحصار الذى تفرضه قوات الاحتلال الأمريكى ومرتزقتها الإرهابيون على مخيم الركبان، تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، ما أدى إلى وفاة طفل متأثرًا بالمرض فى ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء".
وقالت الوكالة السورية إن "قوات الاحتلال الأمريكى ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تحتجز فى مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، ويعانون نقصًا فى الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التى تصلهم".
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