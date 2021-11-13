المستشارة الألمانية تعرب عن قلقها بشأن الزيادة الحادة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها بشأن الزيادة الحادة فى إصابات كورونا الجديدة، وارتفاع عدد مرضى العناية المركزة، وارتفاع عدد الوفيات مرة أخرى، خاصة فى المناطق ذات معدل التطعيم المنخفض نسبيًا.





وأكدت ميركل خلال بث صوتى للمواطنين فى ألمانيا حول التطعيم، أن مع ارتفاع الإصابات سيكون الأطباء والممرضات ووحدات العناية المركزة على وشك الانغماس فى ذلك الأمر مرة أخرى، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أشياء مهمة حاليا هى أولا اتباع نهج موحد من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات عند استخدام ما يسمى بمؤشر الاستشفاء "بشكل عاجل" وهو اتخاذ التدابير اللازمة. وأضافت أنه لا يمكن السيطرة على الوباء إلا من خلال زيادة معدل التطعيم وهو الأمر الثانى، وثالثا المضى قدمًا بسرعة فى التطعيمات المعززة، وقالت المستشارة ميركل إن "اللقاحات المعززة" هى "فرصة حقيقية لكسر موجة الخريف والشتاء الشديدة من الوباء".

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