www.oous.rnu.tn نتائج دراسة ملفات المنح و القروض الداخلية للطلاب لاستكمال التعليم الجامعي والذي تم فتح باب التسجيل الإلكتروني في بداية هذا العام للحصول على المنحة وتم فتح مدة التسجيل، وتم إتاحة باب التسجيل لعدد من المناطق التونسية، في الشمال والوسط والجنوب، وأيضا التقديم على المساعدات الاجتماعية والتي تساعد الطلاب على التعليم الجامعي، ونتابع من الطلاب في التعليم العالي في تونس، بجميع الجامعات، مواعيد واخبار الرد على قبول أو رفض الحصول على المنح والمساعدات، وكذلك شروط التسجيل الإلكتروني فيه.

كيفاش www.oous.rnu.tn نتائج المنح و القروض الجامعية و المساعدات الاجتماعية الجديدة

يتقدم الآلاف من الطلاب في كل عام إلى دوواوين الخدمات الجامعية التونسية للتقديم على الحصول على قروض جامعية للمساعدة على نفقات التعليم الجامعي، وذلك لمساعدة الطلاب في ظل الظروف الحالية في الدولة والتي يتعثر فيها العديد من الطلاب عن استيفاء والوفاء بنفقات التعليم الجامعي، المصروفات والكتب والانتقالات والسكن أيضا، وينتظر الطلاب الرد على التسجيلات التي قاموا بها بين الحين والآخر، وتأتي التساؤلات على الصفحة الاجتماعية للطلاب للتعرف على مواعيد الرد.

موعد تسجيلات طلبات الطلاب للدواوين الحكومية

بدأت الدواوين الجامعية في استقبال طلبات الطلاب الجامعيين للحصول على المنح والقروض الدراسية والمساعدات الاجتماعية، حسب عملية فرز المطالب، في بداية هذا العام وقامت بمد فترة التسجيل الإلكتروني للطلاب في المنطقة الخاصة بهم حتى الخامس عشر من نونبر 2021 والذي يتم بعدها الإعلان عن نتائج قبول الطلبات والإعلان عن ألية الصرف والموعد أيضا، وتم التشديد على ان يقوم الطلاب بمراجعة التسجيلات الخاصة بهم على الروابط المخصصة لمناطقهم تجنبا لحدوث الأخطاء، وذلك ليتم استلام المبالغ المخصصة لهم والتي ستكون خلال أيام قليلة.

يجب أن يكون الطالب من المحتاجين بالفعل للمنح والقروض حيث لا يزيد الدخل السنوي للعائلة للحد الأدنى المقرر والذي يكون 5153 دينار.

يكون الطالب مسجلا في إحدى مؤسسات التعليم العالي العمومية.

يجب التسجيل في المنطقة الخاصة به، الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية.

شروط الحصول على المنح الدراسيةالوثائق الخاصة لتسجيل الطلاب

يكون على الطلاب الراغبين في التسجيل تحضير الأوراق الموثوقات الخاصة بالتسجيل وهي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث العهد، كما يتم أيضا تقديم نسخة من شهادة الترسيم في إحدى المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي العمومي وليس وصل خلاص التسجيل عن بعد.

يتم الدخول والتسجيل الإلكتروني على أحد الدواوين الخاصة بمنطقتهم، حيث يتم التسجيل بالرقم التعريفي للطالب وكتابة بقية البيانات. يقوم الطالب بالانتظار لحين مراجعة الملفات الخاصة بالطلاب ويتم إعلان النتائج لكل منطقة على حده. يتم الدخول على رابط الاستعلام عن النتائج لكل منطقة.

كيفية التسجيل على المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية الجامعيةروابط نتائج المناطق التونسية

يقوم الطلاب بترقب موعد الإعلان عن النتائج عبر الرابط الإلكتروني لكل منطقة.

ويكون الرابط الرسمي للتقديم www.oous.rnu.tn، والذي يقوم الطالب بالتقديم في المنطقة التي يكون منها، المنطقة الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، يبدا الطلاب في البحث عن نتائج المنح و القروض الجامعية و المساعدات الاجتماعية الجديدة وذلك بعد انطلاق العام الدراسي الجديدة في الجامعات، حيث يرغب الطلاب في الحصول على القروض والمنح أو المساعدات والتي قد تصل إلى 350 دينار للفرد للمساعدة على الاستمرار وشراء جميع المستلزمات للعام الدراسي الجديد، ويكون اليوم الأخير للتسجيل أو تعديل الطلبات في يوم 15 نوفمبر 2021 وربما يتم الإعلان عن نتائج القبول أو تنزيل المبالغ في 20 نوفمبر.