إيران: زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب محافظة بوشهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال تقرير المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن "مركز الزلزال فى ضواحى مدينة ريز التابعة لقضاء جم بمحافظة بوشهر". كما أشار التقرير الإيرانى إلى أن "مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، فيما لم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية".

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