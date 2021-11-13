الصين تفرض الإغلاق على آلاف الطلاب بسبب تفشى كورونا

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن صحيفة "دوشيكوايباو" الصينية، أكد الطلاب أن جامعتين فى جوانهى فى داليان فرضتا قيود الإغلاق منذ اكتشفت المدينة الساحلية ارتفاعًا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 4 نوفمبر الجارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة أصبحت عبر الإنترنت حاليًا، حيث أصبحت داليان بؤرة لانتشار فيروس كورونا فى الصين، حيث سجلت المنطقة 40 إصابة جديدة، اليوم السبت، من أصل 57 إصابة فى مختلف أنحاء البلاد.
وسجلت داليان انتشار أكثر من 1000 عدوى محلية عبر 21 إقليمًا، ما يمثل أوسع انتشار منذ ظهور الفيروس فى ووهان لأول مرة، لذا حثت سلطات المدينة السكان على عدم مغادرة منازلهم لخفض انتقال العدوى، وأوقفت العمليات فى أماكن عامة تعتبر غير ضرورية.
وحسبما نقلت الوكالة، عقد مدير مكتب الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها التابع لوزارة التعليم فى الصين، وانج دينج فينج، مؤتمرًا صحفيًا فى بكين، اليوم السبت، مؤكدًا أن الصين قامت بتطعيم 95% من الطلاب فوق الـ18 عامًا، ونصف الأطفال الذين تبلغ أعمارهم من 3 إلى 11 عامًا، لافتًا إلى أن البلاد ستوسع نطاق برنامجها.
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