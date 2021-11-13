قائد القوات الجوية الأمريكية: الولايات المتحدة باقية فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال قائد القوات الجوية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، جريجورى إم جويلوت، إن الطيارين الأمريكيين سيواصلون التمركز فى المنطقة، على الرغم مما يعتبره المخططون العسكريون أن المنافسة مع الصين وروسيا هى التحدى الأكبر لواشنطن خلال الفترة المقبلة.





وأقر جويلوت فى تصريحات للصحفيين قبل انطلاق معرض "دبى الدولى للطيران" المقرر إقامته بالإمارات العربية المتحدة غدًا، بأن التواجد بالمنطقة "قد يتعدل" بعد الخروج الأمريكى من أفغانستان. وأشار وفقا لما نقلته شبكة "إيه. بى. سى. نيوز" الأمريكية اليوم، إلى أن "الدفاع التعاونى للعديد من الدول فى المنطقة سيكون بمثابة دليلنا لرصد أى هجمات تحدث، وستمكننا من الوقوف على بعد خطوة واحدة من التهديد مع تطوره". وأعرب جويلوت عن أمله فى أن يستخدم حلفاء بلاده وشركاؤها معدات من شأنها أن تكون "قابلة للتشغيل المتوافق" مع الجيش الأمريكى.

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