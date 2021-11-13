وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح إن الدين العام الخارجى للعراق يتراجع، موضحًا أنه أصبح فى حدود الـ20 مليار دولار، مضيفًا أن الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيتات محددة.
وأشار مستشار الكاظمى إلى أن "الدين الداخلى ما زال هو الأكبر فى الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجى ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورًا فى إطار النظام المالى الحكومى حصريًا، وليس له صلة بالجمهور".
وأضاف صالح: "العراق فى تعافٍ وسيعيش حتمًا فى عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".
وأوضح أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالى الحالى للنفط، ولوحدها فقط ستدر إيرادًا سنويًا مضافًا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقى، اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارًا"، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على سقف الإنفاق الكلى فى الموازنة، ومتوسط سعر برميل النفط، التى يمكن أن تغطى النفقات الكلية فى الموازنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الكاظمى: انخفاض دين العراق الخارجى إلى 20 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.