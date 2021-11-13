مستشار الكاظمى: انخفاض دين العراق الخارجى إلى 20 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقى للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجى فى العراق إلى 20 مليار دولار، مؤكدًا أن العام المقبل 2022 سيكون خاليًا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح إن الدين العام الخارجى للعراق يتراجع، موضحًا أنه أصبح فى حدود الـ20 مليار دولار، مضيفًا أن الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيتات محددة.

وأشار مستشار الكاظمى إلى أن "الدين الداخلى ما زال هو الأكبر فى الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجى ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورًا فى إطار النظام المالى الحكومى حصريًا، وليس له صلة بالجمهور".

وأضاف صالح: "العراق فى تعافٍ وسيعيش حتمًا فى عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".

وأوضح أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالى الحالى للنفط، ولوحدها فقط ستدر إيرادًا سنويًا مضافًا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقى، اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارًا"، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد على سقف الإنفاق الكلى فى الموازنة، ومتوسط سعر برميل النفط، التى يمكن أن تغطى النفقات الكلية فى الموازنة.