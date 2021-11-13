أرقام قياسية جديدة لإصابات كورونا فى النمسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى النمسا، اليوم السبت، تسجيل 13152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل رقمًا قياسيًا للإصابات فى البلد الأوروبى منذ بداية الجائحة.





حسبما ذكرت شبكة "ORF" الإخبارية فى النمسا، توفى 48 مصابًا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. وكان مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج، قد أعلن أمس الجمعة، عن خطط لفرض الإغلاق على الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أنه قد يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن غدًا الأحد. وتشهد العديد من دول أوروبا تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا، ما جعل ألمانيا تطالب مواطنيها بالامتناع عن حضور فعاليات متعلقة بعيد الميلاد ومواكب كرنفالية، بعدما سجلت البلاد 45 ألف حالة إصابة و228 وفاة جديدة.

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