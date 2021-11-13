طريقة التسجيل في دعم المواشي عبر منصة أنعام

دعم المواشي هوا برنامج دعم صغار مربي الماشية أحد برامج التنمية الزراعية المستدامة الذى تتيحه لكم وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت برنامج الإعانات الزراعية النسخة الجديدة مع برنامج الدعم الريفي ليتوافق مع تطلعات رؤية 2030 في المملكة السعودية عبر منصة أنعام الإلكترونية، حيث تقدم منصة أنعام الدعم الكامل المربي المواشي، كما أنها وضعت بعضاً من الضوابط والشروط لكي يتم الاستفادة من دعم المواشي التي يتم تقديمها من وزارة البيئة و ذلك من خلال موقع منصة أنعام، و سوف نشرح لكم جميع التفاصيل المهمة والتي تخص طريقة التسجيل في منصة وأنعام لدعم مربي المواشي، والشروط الواجب توافرها وطرق التواصل مع منصة أنعام.

طريقة التسجيل في دعم المواشي

قدمت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية خدمة تسجيل دعم الثروة الحيوانية من خلال بوابة أنعام الإلكترونية، لكن هناك شروطًا معينة في حالة استيفاء الشروط والضوابط، يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أنعام الإلكترونية.

ثم انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

يجب على المستفيد تدوين جميع البيانات اللازمة الاسم باللغتين العربية والإنجليزية ورقم الهوية.

ثم أدخل كلمة المرور وقم بالتأكيد.

اكتب رقم هاتفك المحمول ومعلومات العنوان والبريد الإلكتروني لمقدم الطلب و الصورة الشخصية ورقم الحساب المصرفي.

بعد كتابة البيانات بشكل صحيح ودقيق، يجب الضغط على تسجيل.

بعد ذلك رفع الملفات و الأوراق المطلوبة.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ويكون عمره 21 فأكثر.

كذلك أنيكون بحوذته بطاقة تنقل.

وكذلك أن يكون مصنف من ضمن صغار المواشي.

لا يتم الاستفادة من الدعم لأصحاب الوظائف الحكومية والخاصة.

أن يكون سجله خالي من أي قضية.

ويجب أن يمتلك حساب بنكي نشط خاص به.

كذلك أن يكون حاصلا علي البطاقة الصحية.

أن يكون المستفيد ملتزم بجميع المعايير الصحية والفنية المتعلقة بالماشية.

كذلك أم يكون مقيم أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقوم برفع طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية.

طرق التواصل مع منصة أنعام

أعلنت منصة أنعام عن عدة طرق للتواصل معها أو طلب الدعم الفني ويمكنك التواصل مع المنصة من خلال أحدي الطرق التالية: