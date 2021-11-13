استعلام عن دعم ريف وطريقة التسجيل في دعم ريف وكم مبلغ الدعم

ازداد البحث بصورة كبيرة عن استعلام عن دعم ريف، وما هو برنامج دعم ريف، وهو برنامج قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذه لمساعدة صغار المزارعين وأسرهم، ويتم بموجب نتائج الأهلية دعم المستفيدين بنسبة 10% من رأس مال المشروع، وهو برنامج يهدف إلى الارتقاء بالمجال الزراعي وكل ما يتعلق به، ومساعدة الأسر المنتجة بالمال المطلوب والخبرة اللازمة، وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة على الوصول إلى المستحقين للدعم، حتى يصل الدعم لمستحقيه ويؤدي الغرض منه، وهو برنامج يهدف إلى رفع مستوى المعيشة بالنسبة لصغار المزارعين، وجعلهم فاعلين ومؤثرين في الاقتصاد العام بالمملكة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

ازداد البحث كثراً من قبل صغار المزارعين والراغبين في الالتحاق والاستفادة من الدعم المقدم، عن طريقة التسجيل في دعم ريف وفيما يلي توضيح لطريقة التسجيل وهي كالتالي:

الدخول على رابط دعم ريف.

النقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.

سوف يتم إرسال على جوالك به كود مكون من أربع أرقام.

بعد ذلك يتم الدخول برقم الهوية والكود.

إدخال الحساب البنكي الخاص بك.

النقر على أيقونة “تقديم” وملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ملء البيانات المطلوبة في قسم بيانات المشروع وقسم دراسة الجدوى.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون في أحد المجالات التي يغطيها البرنامج ويكون مقدم الطلب مباشر للمشروع بنفسه.

أن يكون من سكان المناطق التي يغطيها الدعم.

ألا يكون مقدم الطلب موظف في القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 6000 ريال سعودي.

عدم تجاوز عدد البرامج المستفاد منها عن ثلاث برامج ولا يزيد الدعم المقدم عن 54000 ريال سنوياً.

تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة وما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة.

تطبيق كافة الإجراءات الصحية والفنية المطلوبة.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي مفعل باسمه.

طريقة تغيير الحساب البنكي شروط الحصول على دعم ريفكم مبلغ دعم ريف

الدعم المقدم يكون مستمر لمدة 18 شهر ويتم حساب الدعم الشهري عن طريق قسمة الدعم المقدم على 18 شهر، ويجب عدم تجاوز الدعم السنوي المقدم 10% من قيمة رأس المال، وألا يزيد المبلغ عن 54000 ريال سعودي.