دوت الخليج -

" داعش" يهدد وزير خارجية إيطاليا

أطلق التنظيم الإرهابي "داعش" تهديدات جديدة ضد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث نشرت له صورة جديدة في افتتاحية دعائية نشرتها مجلة ناطقة بالإيطالية والتابعة للتنظيم، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

ونشر تنظيم داعش صورة لدي مايو بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووفقا لخبراء، نشر الصورة مع بلينكن في مقدمة افتتاحية المجلة يمثل تهديدا مباشرا لوزير الخارجية الإيطالي. " داعش" يهدد وزير خارجية إيطالياأطلق التنظيم الإرهابي "داعش" تهديدات جديدة ضد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث نشرت له صورة جديدة في افتتاحية دعائية نشرتها مجلة ناطقة بالإيطالية والتابعة للتنظيم، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.ونشر تنظيم داعش صورة لدي مايو بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووفقا لخبراء، نشر الصورة مع بلينكن في مقدمة افتتاحية المجلة يمثل تهديدا مباشرا لوزير الخارجية الإيطالي. وفي الافتتاحية، أطلقت داعش سلسلة من التهديدات من بينها "سنعلن الخلافة بالرصاص والذخيرة"، "سنقتحم صالات المؤتمرات الخاصة بكم"، "ترويع الكفار أمر إلهي" وكان دي مايو قد تعرض في يوليو الماضي لتهديد مباشر نشرته داعش في نفس المجلة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها التنظيم صورة دي مايو في المقدمة.

(وكالات)



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