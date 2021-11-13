رئيسة الحكومة التونسية تبحث مشاريع البنك الإسلامى ببلادها

جدة - نرمين السيد - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت، مشاريع البنك الإسلامى المستقبلية ببلادها فى عدة مجالات على غرار الرقمنة وسبل تمويلها من قبل البنك، وذلك خلال لقائها رئيس البنك الإسلامى للتنمية محمد سليمان الجاسر بباريس.





وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن لقاء بودن بالجاسر جاء على هامش مشاركتها فى أعمال المؤتمر الدولى للسلام فى العاصمة الفرنسية. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على القيام بعملية جرد وتدقيق فى المشاريع التى لم يتم إنجازها والنظر فى المشاريع المرسومة فى خطة الحكومة التونسية سواء عبر البنك الإسلامى للتنمية أو عبر آلية الصناديق الدولية التنموية. بدوره، أكد الجاسر أن البنك الذى يشرف عليه هو مشروع تنموى لكل الدول الأعضاء وتونس تعد من أهمها كما أوضح أن البنك الإسلامى مول مشاريع عديدة بقيمة 5 مليارات دولار وأكد عزمه تمويل مشاريع جديدة بتونس.

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