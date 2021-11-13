بسبب انعدام الأمن وكورونا.. أكثر من 12 مليون نيجيرى يواجهون الجوع

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بونتش النيجيرية" عن مسؤول الاتصالات فى منظمة الـ"FAO" ديفيد تسوكار، قوله، إن تقرير الأمم المتحدة للأمن الغذائى والتغذية الذى أجرى فى 20 ولاية خلال الشهر الماضى أظهر أن جائحة كورونا وانعدام الأمن دفع بـ12 مليون نيجيرى إلى الجوع.

وأضاف أن حوالى 19% من الأسر المتضررة موجودة فى ولايات بورنو وأداماوا ويوبى بسبب استمرار انعدام الأمن فى الشمال الشرقى والأثر الاقتصادى المستمر لفيروس كورونا.

وتابع تسوكار، أن التقرير، الذى تم إجراؤه فى 20 ولاية كشف أنه من المتوقع أن يواجه حوالى 12.1 مليون شخص ندرة الغذاء حتى ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن النتيجة المؤقتة للتقرير أظهرت أن عدد الأشخاص فى المراحل الحرجة أو الأسوأ من انعدام الأمن الغذائى قد يرتفع إلى حوالى 16.9 مليون، مؤكدا أن هذا سيكون هو الحال ما لم تُبذل جهود لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستدامتها.