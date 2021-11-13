السعودية تسجل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 549 ألفًا و192 حالة مؤكدة، فى حين تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالى المتعافين إلى 538201 حالة.

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