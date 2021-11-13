سافر إلى الفضاء.. ثم قتل في تحطم طائرة صغيرة

بعد رحلته الفريدة إلى الفضاء التي تصدرت عناوين الأخبار الشهر الماضي، توفي رجل الأعمال غلين دي فريس، في حادث تحطم طائرة صغيرة.

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأميركية نقلا عن الشرطة، أن غلين دي فريس توفي في حادث تحطم طائرة في نيوجيرزي.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس (49 عاما) ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما. وتجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الحادث.

وكان ديفريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر، على متن مركبة تشغلها شركة "بلو أوريجين"، المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وتعليقا على نبأ وفاته، نشرت "بلو أوريجين" تغريدة على تويتر، قالت فيها: "يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة غلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله، ولزملائه في الطاقم".