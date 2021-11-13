رئيسة الحكومة التونسية تبحث مع نظيرها الليبى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين لاسيما المجال الأمنى عبر تأمين الحدود.





جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش فى تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، والتى أفادت بأن اللقاء تطرق أيضا إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية وكيفية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين فى هذا الشأن. حضر اللقاء -الذى جاء على هامش أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا- وزير الخارجية والهجرة والتونسبين بالخارج عثمان الجرندى ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. يشار الى أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد شاركت فى فعاليات المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى عقد فى العاصمة الفرنسية.

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