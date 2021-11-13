بسبب العنف المسلح.. ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ

وأمس الجمعة، أعلنت عمدة نيويورك لوفلى وارن أمرها التنفيذى، حيث قالت السلطات إن المدينة شهدت 71 جريمة قتل فى 65 حادثة هذا العام، وبلغت ذروتها بثلاثة وفيات يوم الخميس، بما فى ذلك جريمة قتل مزدوجة.
وقال ديفيد سميث قائد شرطة روتشستر: "وصلنا إلى مرحلة قاتمة فى المدينة بـ71 جريمة قتل، 71 فردًا من مجتمعنا لن يكونوا معنا ونحن ندخل ما يجب أن يكون موسم الأعياد".
وأشارت وارين إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف باستخدام الأسلحة النارية" وتعهدت بمعالجة هذه القضية بطريقة شاملة، وقالت إن المدينة قامت بالفعل بالاستفادة القصوى من مواردها المحلية للتصدى لجرائم السلاح.
وسجلت المدينة فى عام 2018، 28 جريمة قتل وشهدت 32 فى عام 2019، وفقًا لبيانات الشرطة واعتبارًا من 8 نوفمبر، كان هناك 301 حادث إطلاق نار هذا العام أسفرت عن إصابة 360 شخصًا وارتفع عنف السلاح بنسبة 95% وفقًا للأمر.
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