ألمانيا تستعين بالجيش لتخفيف العبء على خدمات الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أنه ستجرى تعبئة 12 ألف جندى بحلول أعياد الميلاد، وسيكون من بين مهامهم إجراء اللقاحات والاختبارات فى دور الرعاية والمستشفيات مضيفة أنه تم نشر 630 جنديا حتى الآن.
جدير بالذكر أن ألمانيا تشهد موجة حادة فى عدد الإصابات بالفيروس التاجى "كوفيد19" فلقد سجلت أكثر من 48 ألف حالة إصابة يوم الخميس الماضى بإجمالى إصابات يقرب الخمسة ملايين مصاب.
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