وزير الثقافة الموريتانى مع نظيرته الإماراتية ومندوبة السعودية باليونسكو

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الثقافة الموريتانى المختار ولد داهى، اليوم السبت، مباحثات مع نورة بنت محمد الكعبى، وزيرة الثقافة والشباب فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، المنعقدة حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس.





وذكرت وزارة الثقافة الموريتانية أن اللقاء تناول التعاون الثقافى بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزه ليكون فى مستوى تطلعات سلطات البلدين وشعبيهما الشقيقين. وعلى صعيد متصل، بحث الوزير الموريتانى مع الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، التعاون الثقافى بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه؛ ليكون فى مستوى تطلعات سلطات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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