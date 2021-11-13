فلسطين تشيد بتقارير حقوقية إسرائيلية حول جرائم المستوطنين

جدة - نرمين السيد - حبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتقريرى حركة "السلام الآن"، ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيليتين، حول جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطينى، واعتبرتهما أساسا صالحا لنقاشات وحوارات الدول فى المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزا لها فى تحركها لإنقاذ حل الدولتين من براثن الاستيطان.





وأضافت الوزارة -فى بيان صحفى- أن تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أجمعت على أن اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين ومقومات وجودهم فى أرض وطنهم حطمت أرقاما قياسية، وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بمشاركة قوات الاحتلال او بحمايتها ورعايتها، وغالبا ما تنقض على المواطنين للتنكيل بهم، ومنعهم من حماية أنفسهم، فى مواجهة بطش المستوطنين.

وحملت الوزارة، حكومة "بينت- لبيد" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل فى جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتى كان آخرها اقتلاع 130 شجرة لوزيات مثمرة، وتجريف أراضٍ بمساحة 3 دونمات فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، هذا بالإضافة إلى عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان.

وتطرقت الوزارة -فى بيانها- إلى التصعيد الحاصل فى مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية فى محافظات الضفة الغربية، والتى تتركز بشكل أساسى فى القدس، والأغوار، وعموم المنطقة المصنفة "ج"، حيث بلغ عدد المنازل المهددة بالهدم فى القدس المحتلة حوالى 25 ألفا، وفق احصائية محافظة القدس.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولى بأن "يخجل من نفسه"، إزاء ما وثقته حركة "السلام الآن" من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية فى توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف رهاناته على اخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين فورا.

وكانت حركة (السلام الآن) قد دعت -فى تقرير أمس- وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس إلى رفع الغطاء عن المستوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم، كما أوضح تقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" أن عنف المستوطنين (وأحيانا عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءًا لا يتجزأ من روتين الاحتلال فى الضفة الغربيّة.