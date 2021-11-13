زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب غرب أستراليا

جدة - نرمين السيد - ولم تشر التقارير حتى اللحظة، إلى سقوط ضحايا جراء الزلزال الذى تركز مركزه على مناطق غرب أستراليا.
وكان زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريخيتر ضرب مناطق فى محافظة بوشهر الإيرانية، صباح اليوم السبت.
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