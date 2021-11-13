عدد الأفراد قيمة المساعدة المقطوعة الحد المانع للمساعدة 1 10,400 ريال سعودي 3,001 ريال سعودي 2 11,800 ريال سعودي 3,406 ريال سعودي 3 13,200 ريال سعودي 3,811 ريال سعودي 4 14,600 ريال سعودي 3,216 ريال سعودي 5 16,000 ريال سعودي 3,621 ريال سعودي 6 17,400 ريال سعودي 5,026 ريال سعودي 7 18,800 ريال سعودي 5,431 ريال سعودي 8 20,200 ريال سعودي 5,836 ريال سعودي 9 21,600 ريال سعودي 6,241 ريال سعودي 10 23,000 ريال سعودي 6,646 ريال سعودي 11 24,400 ريال سعودي 7,051 ريال سعودي 12 25,800 ريال سعودي 7,456 ريال سعودي 13 27,200 ريال سعودي 7,761 ريال سعودي 14 28,600 ريال سعودي 8,266 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تودع المقطوعة 1443 والموعد المقرر لصرف المساعدة المقطوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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