ملخص نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم.. نسور قرطاج تتسلح بمعلول وفرجاني ساسي

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022، حيث يستضيف ملعب مالابو الجديد في غينيا الاستوائية لقاء هام وكبير لحساب مباريات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم الذي سيُقام في دولة قطر العام القادم، ولعل جميع جماهير كرة القدم التونسية والعربية ترغب الآن في متابعة نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كاس العالم، لذلك نختص في هذا المقال رصد وتقديم تغطية ومتابعة مستمرة لحظة بلحظة بخصوص ملخص نتيجة تونس وغينيا الاستوائية الشوط الأول والثاني اليوم في تصفيات كاس العالم.

ملخص نتيجة تونس وغينيا الاستوائية

نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم ، كشفت بعض الصحف الرياضية التونسية والعربية منذ قليل عن تشكيلة منتخب تونس لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية اليوم في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022، حيث جاءت تشكيلة تونس ضد غينيا الاستوائية كالتالي: في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، وفي خط الدفاع: علي معلول، ديلان براون، علي العابدي، منتصر طالبي، وفي خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، في خط الهجوم: سيف الدفين الجزيري، نعيم سليتي، حمزة رفيعة.

نتيجة أهداف مباراة تونس وغينيا الاستوائية

تونس 0 غينيا الاستوائية 0

وتنطلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية اليوم الجمعة الموافق 13-11-2021، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس والمملكة العربية السعودية وبتوقيت الأردن والمغرب والجزائر، وتنطلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وجدير بالذكر أن منتخب تونس يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط. استطاع اكتسابها بعدما حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما يدخل منتخب غينيا الاستوائية متواجداً في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، اكتسبها بعدما حقق الفوز مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في مباراة.

نتيجة مباراة تونس وغينيا الاستوائية الشوط الأول

متابعينا جماهير وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان وخاصة الجماهير التونسية العظيمة والعربية بشكل عام، حسب التوقيت المقرر لانطلاق المباراة، سوف نرصد متابعة ملخص نتيجة تونس وغينيا الاستوائية الشوط الأول والثاني عبر هذه الصفحة، وذلك وقت انطلاق المباراة، تابعوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.