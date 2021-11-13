جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية أن التراجع عن القرار يأتى عقب شهر واحد فقط من إعلان السلطات توقفها عن الدفع مقابل الفحوصات الضرورية للأشخاص غير المطعمين للحصول على تصريح صحى لفيروس كورونا.
يأتى ذلك القرار بعد أن حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأشخاص غير المحصنيين على إعادة النظر فى ترددهم بشأن أخذ اللقاح.
ووفقًا لمعهد روبرت كوخ، هيئة الصحة العامة فى ألمانيا، تم تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة و 228 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتراجع عن قرارها بالتوقف عن دفع تكاليف اختبار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.