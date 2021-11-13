ألمانيا تتراجع عن قرارها بالتوقف عن دفع تكاليف اختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية أن التراجع عن القرار يأتى عقب شهر واحد فقط من إعلان السلطات توقفها عن الدفع مقابل الفحوصات الضرورية للأشخاص غير المطعمين للحصول على تصريح صحى لفيروس كورونا.

يأتى ذلك القرار بعد أن حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأشخاص غير المحصنيين على إعادة النظر فى ترددهم بشأن أخذ اللقاح.

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ، هيئة الصحة العامة فى ألمانيا، تم تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة و 228 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.