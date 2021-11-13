مقتل وإصابة 9 جنود بهجوم إرهابى على دورية عسكرية فى مانيبور الهندية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجيش الهندى -فى بيان نقلته صحيفة (الهندوستان تايمز) اليوم السبت- أن إرهابيين قاموا بتفجير عبوة ناسفة لوقف قافلة تابعة لسلاحى آسام تقل 46 ضابطا، ثم أطلقوا النار على المركبة فى منطقة تشوراشاندبور فى مانيبور، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل زوجة أحد الضباط وطفله.

وأدان وزير الدفاع الهندى، راجناث سينج، الهجوم الإرهابى على القافلة التابعة لسلاح آسام فى ولاية مانيبور، واصفا الهجوم بـ "الجبان". وأكد سينج أنه سيتم اتخاذ إجراءات شديدة ضد منفذى الهجوم، قائلا إنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبا.

كما أدان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الهجوم الإرهابى على القافلة، قائلا إن تضحياتهم لن تنسى.

من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية مانيبور، بيرين سينج، إن القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية بدأت بالفعل فى تعقب الإرهابيين، مؤكدا أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة فى أقرب وقت.