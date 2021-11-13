جدة - نرمين السيد - وذكرت الجيش الهندى -فى بيان نقلته صحيفة (الهندوستان تايمز) اليوم السبت- أن إرهابيين قاموا بتفجير عبوة ناسفة لوقف قافلة تابعة لسلاحى آسام تقل 46 ضابطا، ثم أطلقوا النار على المركبة فى منطقة تشوراشاندبور فى مانيبور، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل زوجة أحد الضباط وطفله.
وأدان وزير الدفاع الهندى، راجناث سينج، الهجوم الإرهابى على القافلة التابعة لسلاح آسام فى ولاية مانيبور، واصفا الهجوم بـ "الجبان". وأكد سينج أنه سيتم اتخاذ إجراءات شديدة ضد منفذى الهجوم، قائلا إنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبا.
كما أدان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الهجوم الإرهابى على القافلة، قائلا إن تضحياتهم لن تنسى.
من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية مانيبور، بيرين سينج، إن القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية بدأت بالفعل فى تعقب الإرهابيين، مؤكدا أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة فى أقرب وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 9 جنود بهجوم إرهابى على دورية عسكرية فى مانيبور الهندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.