إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار فى ولاية نيويورك الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أصيب رجل يبلغ من العمر 26 عامًا برصاصة واحدة فى أسفل البطن فى بروكلين فى حوالى الساعة 5:10 صباح اليوم السبت فى شارع بوشويك، بالقرب من شارع ديكالب، فى بوشويك.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مقاطعة كينجز بإصابات لا تهدد حياته، وقبل ذلك بحوالى ثلاث ساعات فى كوينز، تم إطلاق النار على رجلين واحتجاز مشتبه به بعد نزاع.

وقالت الشرطة إن رجل يبلغ من العمر 29 عاما أصيب برصاصتين فى كل ساق فى الشجار، بينما أصيب رجل آخر، 35 عاما، فى مؤخرة رأسه، لكنه نجا مصابا فقط بجرح.

وقالت متحدثة باسم شرطة نيويورك إن رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا اعتقل من قبل رجال الشرطة الذى استجابوا لحادث إطلاق النار.