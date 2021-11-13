الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بقصر الرئاسة، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، لجمهورية جنوب إفريقيا ناليدى باندور، التى تقوم بزيارة رسمية للجزائر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم - أنه جرى استعراض العلاقات التاريخية المتينة والمتجذرة، التى تربط بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها لتشمل تعاون فى العديد من المجالات، بما يعكس مستوى هذه العلاقات المتميزة.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد توافقا تاما بين البلدين حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.