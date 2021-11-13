جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى -فى تصريحات اليوم- أن الطواقم الطبية التى تناضل من أجل حياة المرضى كل يوم، فى أقصى حدودهم، موضحا أن هناك خطرا من زيادة الأعباء والتوقعات للأسابيع القليلة المقبلة لا تبشر بالخير.
وأضاف أنه لكى تظل البلاد قادرة على تقليل مخاطر العبء الزائد على وحدات العناية المركزة بشكل فعال، فى الوضع الحالى الصعب يلزم اتخاذ تدابير ذات تأثير قصير المدى للغاية مضيفا أنه يجب تقليل الاتصالات الاجتماعية على نحو كبير.
وذكر الرئيس أنه أجرى مشاورات مع المستشار الاتحادى الكسندر شالينبرج ووزير الصحة فولفانج موكشتاين وبعض حكام الولايات حول الحاجة إلى إجراءات سريعة ومتسقة وقرارات واضحة حتى لو كانت غير ملائمة ولا تحظى بشعبية.
من جانب أخر، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا واصلت ارتفاعها الحاد حيث سجلت 13 ألفا و152 إصابة جديدة و48 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس النمساوى: الوضع فى المستشفيات ووحدات العناية المركزة مقلق للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.