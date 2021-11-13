الإمارات وموناكو يوقعان اتفاقية فى مجال تجنب الازدواج الضريبى

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اليوم السبت مع الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى جناح الإمارات بإكسبو 2020، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى ضوء توافق الرؤى حول متطلبات المرحلة المقبلة.





وشهد الجانبان توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وإمارة موناكو، فى مجال تجنب الازدواج الضريبى. وأعرب ولى عهد دبى -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- عن أمله فى أن تكون زيارة أمير موناكو، مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين البلدين فى شتى القطاعات المستقبلية محل الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد الأمير ألبرت الثانى، تقدير بلاده الكامل لنهضة التطوير الشاملة التى تشهدها الإمارات فى مختلف المجالات، والنموذج الملهم الذى تتبعه فى ترسيخ أسس التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعات حيوية تمثل ركائز لصنع المستقبل، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثنائية التى يوفرها (إكسبو 2020 دبى) من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية وتعزيز الاستدامة؛ بما يسهم فى بناء مستقبل أفضل وأكثر رخاء لجميع شعوب العالم.

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